Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 19:00

«Болонья» разгромила «Удинезе» и поднялась на третье место в таблице Серии А

Руслан Минаев

«Болонья» на выезде обыграла «Удинезе» в матче 12-го тура Серии А — 3:0.

Дубль оформил Томмазо Побега, еще один гол забил Федерико Бернардески. В первом тайме пенальти не реализовал Риккардо Орсолини.

«Болонья» набрала 24 очка и занимает третье место в таблице чемпионата Италии. Выше идут «Рома» и «Интер» (по 24 очка), у которых есть по одному матчу в запасе.

«Удинезе» с 15 очками — на 10-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур.
22 ноября, 17:00. Bluenergy Stadium (Удине)
Удинезе
0:3
Болонья

В параллельном матче «Кальяри» и «Дженоа» сыграли вничью — 3:3.

Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур.
22 ноября, 17:00. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
3:3
Дженоа

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Болонья
ФК Дженоа
ФК Кальяри
ФК Удинезе
Читайте также
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
В Воронежской области успешно подорвали боевые блоки от сбитых ракет
Моуринью раскритиковал футболистов «Бенфики» после победы в 1/16 финала Кубка Португалии
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Экстренный саммит ЕС по Украине пройдет 24 ноября
Саночников Репилова и Перетягина арестовали за мошенничество на 11 млн рублей
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Фиорентина» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 11 8 0 3 26-12 24
2
 Рома 11 8 0 3 12-5 24
3
 Болонья 12 7 3 2 21-8 24
4
 Милан 11 6 4 1 17-9 22
5
 Наполи 11 7 1 3 16-10 22
6
 Ювентус 11 5 4 2 14-10 19
7
 Комо 11 4 6 1 12-6 18
8
 Сассуоло 11 5 1 5 14-12 16
9
 Лацио 11 4 3 4 13-9 15
10
 Удинезе 12 4 3 5 12-20 15
11
 Кремонезе 11 3 5 3 12-13 14
12
 Торино 11 3 5 3 10-16 14
13
 Аталанта 11 2 7 2 13-11 13
14
 Кальяри 12 2 5 5 12-17 11
15
 Лечче 11 2 4 5 8-14 10
16
 Пиза 11 1 6 4 8-14 9
17
 Парма 11 1 5 5 7-14 8
18
 Дженоа 12 1 5 6 11-19 8
19
 Верона 11 0 6 5 6-16 6
20
 Фиорентина 11 0 5 6 9-18 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.11 17:00 Кальяри – Дженоа 3 : 3
22.11 17:00 Удинезе – Болонья 0 : 3
22.11 20:00 Фиорентина – Ювентус - : -
22.11 22:45 Наполи – Аталанта - : -
23.11 14:30 Верона – Парма - : -
23.11 17:00 Кремонезе – Рома - : -
23.11 20:00 Лацио – Лечче - : -
23.11 22:45 Интер – Милан - : -
24.11 20:30 Торино – Комо - : -
24.11 22:45 Сассуоло – Пиза - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Хакан Чалханоглу
Хакан Чалханоглу

Интер

 5
Риккардо Орсолини
Риккардо Орсолини

Болонья

 5
Кристиан Пулишич
Кристиан Пулишич

Милан

 4
П
Эмиль Хольм
Эмиль Хольм

Болонья

 4
Яри Вандепутте
Яри Вандепутте

Кремонезе

 4
Федерико Димарко
Федерико Димарко

Интер

 4
И К Ж
Хакобо Рамон
Хакобо Рамон

Комо

 9 1 2
Реда Белаян
Реда Белаян

Лацио

 4 1 1
Первис Эступиньян
Первис Эступиньян

Милан

 6 1 1
Вся статистика

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости