«Болонья» разгромила «Удинезе» и поднялась на третье место в таблице Серии А

«Болонья» на выезде обыграла «Удинезе» в матче 12-го тура Серии А — 3:0.

Дубль оформил Томмазо Побега, еще один гол забил Федерико Бернардески. В первом тайме пенальти не реализовал Риккардо Орсолини.

«Болонья» набрала 24 очка и занимает третье место в таблице чемпионата Италии. Выше идут «Рома» и «Интер» (по 24 очка), у которых есть по одному матчу в запасе.

«Удинезе» с 15 очками — на 10-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур.

22 ноября, 17:00. Bluenergy Stadium (Удине)

В параллельном матче «Кальяри» и «Дженоа» сыграли вничью — 3:3.