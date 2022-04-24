«Удинезе» на выезде сыграл вничью с «Болоньей»

«Удинезе» на выезде сыграл вничью с «Болоньей» — 2:2.

В составе гостей отличились Айзек Саксесс и Дестини Удогие, у хозяев забили Аарон Хики и Никола Сансоне.

«Удинезе» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 40 очками в 33 матчах, «Болонья» идет на 13-й строчке с 39 очками в 33 играх.