«Удинезе» разгромил «Авеллино» в Кубке Италии
«Удинезе» дома разгромил «Авеллино» в матче 1/32 финала Кубка Италии — 4:0.
У «зебр» голы забили Бреннер, Флориан Товен, Лоренцо Лукка и Кинан Дэвис.
«Удинезе» вышел в следующий раунд Кубка Италии и встретится с победителем матча «Салернитана» — «Специя».
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|Интер
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2
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3
|Ювентус
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|0-0
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4
|Аталанта
|0
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|0
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|0-0
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5
|Болонья
|0
|0
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|0-0
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6
|Рома
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Лацио
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Фиорентина
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|0
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|0-0
|0
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9
|Торино
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|0
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|0-0
|0
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10
|Наполи
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|0
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|0-0
|0
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11
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монца
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|0-0
|0
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13
|Верона
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|0
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|0-0
|0
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14
|Лечче
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Удинезе
|0
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|0
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|0-0
|0
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16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Комо
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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20
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|17.08
|19:30
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Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
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Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
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Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
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Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
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Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
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Ювентус – Комо
|- : -
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