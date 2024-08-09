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«Удинезе» разгромил «Авеллино» в Кубке Италии

Руслан Минаев
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«Удинезе» дома разгромил «Авеллино» в матче 1/32 финала Кубка Италии — 4:0.

У «зебр» голы забили Бреннер, Флориан Товен, Лоренцо Лукка и Кинан Дэвис.

«Удинезе» вышел в следующий раунд Кубка Италии и встретится с победителем матча «Салернитана» — «Специя».

Италия. Кубок. 1/32 финала
09 авг, 19:30. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
4:0
Авеллино

ФК Авеллино
ФК Удинезе
0
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