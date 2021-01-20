«Аталанта» сыграет с «Удинезе» в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Италии. Стали известны стартовые составы команд.

25-летний российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут. Хавбек впервые попал в основной состав команды на матч серии А.

«Удинезе»: Муссо, Бекао, Бонифаци, Самир, Ларсен, де Пауль, Арслан, Мандрагора, Зегелар, Перейра, Лазанья.

«Аталанта»: Голлини, Толои, Ромеро, Паломино, Хатебур, де Рон, Пессина, Мехле, Малиновский, Миранчук, Муриэль.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Удинезе» — «Аталанта»