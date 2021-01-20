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«Удинезе» — «Аталанта»: команда Миранчука пропустила на 23-й секунде

17:03
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«Удинезе» вышел вперед в перенесенном матче серии А против «Аталанты» на 24-й секунде.

После провала на левом фланге обороны Роберто Перейра ворвался в штрафную площадь и с острого угла пробил над Голлини.

Данный матч первый для российского полузащитника Алексея Миранчука в основе бергамасков в серии А.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Удинезе» — «Аталанта»

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