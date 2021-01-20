«Удинезе» вышел вперед в перенесенном матче серии А против «Аталанты» на 24-й секунде.

После провала на левом фланге обороны Роберто Перейра ворвался в штрафную площадь и с острого угла пробил над Голлини.

Данный матч первый для российского полузащитника Алексея Миранчука в основе бергамасков в серии А.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Удинезе» — «Аталанта»