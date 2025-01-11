«Аталанта» и «Удинезе» сыграли вничью
«Аталанта» на выезде сыграла вничью с «Удинезе» в матче 20-го тура серии А — 0:0.
Бергамаски набрали 42 очка и занимают второе место в таблице чемпионата. Клуб из Удине набрал 26 очков — 9-я строчка.
В параллельной игре «Лечче» на выезде победил «Эмполи» — 3:1.
У гостей голы забили Тете Моренте и Никола Крстович (дубль). У хозяев отметился Либерато Какаче.
«Лечче» набрал 20 очков и занимает 14-е место. «Эмполи» с 20 очками — на 13-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|19
|14
|2
|3
|30-12
|44
|
2
|Аталанта
|19
|13
|3
|3
|43-20
|42
|
3
|Интер
|17
|12
|4
|1
|45-15
|40
|
4
|Лацио
|20
|11
|3
|6
|34-28
|36
|
5
|Ювентус
|18
|7
|11
|0
|30-15
|32
|
6
|Фиорентина
|18
|9
|5
|4
|31-18
|32
|
7
|Болонья
|17
|7
|7
|3
|25-21
|28
|
8
|Милан
|17
|7
|6
|4
|26-17
|27
|
9
|Удинезе
|20
|7
|5
|8
|23-28
|26
|
10
|Рома
|19
|6
|5
|8
|26-24
|23
|
11
|Торино
|19
|5
|6
|8
|19-24
|21
|
12
|Лечче
|20
|5
|5
|10
|14-32
|20
|
13
|Дженоа
|19
|4
|8
|7
|16-27
|20
|
14
|Эмполи
|20
|4
|8
|8
|19-25
|20
|
15
|Комо
|19
|4
|7
|8
|21-31
|19
|
16
|Верона
|19
|6
|1
|12
|24-42
|19
|
17
|Парма
|19
|4
|7
|8
|25-34
|19
|
18
|Кальяри
|19
|4
|5
|10
|18-32
|17
|
19
|Венеция
|19
|3
|5
|11
|18-32
|14
|
20
|Монца
|19
|1
|7
|11
|17-27
|10
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.01
|22:45
|
Лацио – Комо
|1 : 1
|11.01
|17:00
|
Эмполи – Лечче
|1 : 3
|11.01
|17:00
|
Удинезе – Аталанта
|0 : 0
|11.01
|20:00
|
Торино – Ювентус
|- : -
|11.01
|22:45
|
Милан – Кальяри
|- : -
|12.01
|14:30
|
Дженоа – Парма
|- : -
|12.01
|17:00
|
Венеция – Интер
|- : -
|12.01
|20:00
|
Болонья – Рома
|- : -
|12.01
|22:45
|
Наполи – Верона
|- : -
|13.01
|22:45
|
Монца – Фиорентина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|12
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|11
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|5
|
|
Николо Барелла
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|11
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|15
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|8
|1
|3
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