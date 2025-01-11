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«Аталанта» и «Удинезе» сыграли вничью

Руслан Минаев
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«Аталанта» на выезде сыграла вничью с «Удинезе» в матче 20-го тура серии А — 0:0.

Бергамаски набрали 42 очка и занимают второе место в таблице чемпионата. Клуб из Удине набрал 26 очков — 9-я строчка.

Италия. Серия А. 20-й тур
11 янв, 17:00. Bluenergy Stadium (Удине)
Удинезе
0:0
Аталанта

В параллельной игре «Лечче» на выезде победил «Эмполи» — 3:1.

У гостей голы забили Тете Моренте и Никола Крстович (дубль). У хозяев отметился Либерато Какаче.

«Лечче» набрал 20 очков и занимает 14-е место. «Эмполи» с 20 очками — на 13-й строчке.

Италия. Серия А. 20-й тур
11 янв, 17:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
1:3
Лечче

ФК Аталанта
ФК Лечче
ФК Удинезе
ФК Эмполи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 14 2 3 30-12 44
2
 Аталанта 19 13 3 3 43-20 42
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 20 11 3 6 34-28 36
5
 Ювентус 18 7 11 0 30-15 32
6
 Фиорентина 18 9 5 4 31-18 32
7
 Болонья 17 7 7 3 25-21 28
8
 Милан 17 7 6 4 26-17 27
9
 Удинезе 20 7 5 8 23-28 26
10
 Рома 19 6 5 8 26-24 23
11
 Торино 19 5 6 8 19-24 21
12
 Лечче 20 5 5 10 14-32 20
13
 Дженоа 19 4 8 7 16-27 20
14
 Эмполи 20 4 8 8 19-25 20
15
 Комо 19 4 7 8 21-31 19
16
 Верона 19 6 1 12 24-42 19
17
 Парма 19 4 7 8 25-34 19
18
 Кальяри 19 4 5 10 18-32 17
19
 Венеция 19 3 5 11 18-32 14
20
 Монца 19 1 7 11 17-27 10
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10.01 22:45
Лацио – Комо
 1 : 1
11.01 17:00
Эмполи – Лечче
 1 : 3
11.01 17:00
Удинезе – Аталанта
 0 : 0
11.01 20:00
Торино – Ювентус
 - : -
11.01 22:45
Милан – Кальяри
 - : -
12.01 14:30
Дженоа – Парма
 - : -
12.01 17:00
Венеция – Интер
 - : -
12.01 20:00
Болонья – Рома
 - : -
12.01 22:45
Наполи – Верона
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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 12
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 12
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 11
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 5
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 11 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 15 2 2
Томмазо Побега

Томмазо Побега

Болонья

 8 1 3
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