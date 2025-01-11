«Аталанта» и «Удинезе» сыграли вничью

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«Аталанта» на выезде сыграла вничью с «Удинезе» в матче 20-го тура серии А — 0:0.

Бергамаски набрали 42 очка и занимают второе место в таблице чемпионата. Клуб из Удине набрал 26 очков — 9-я строчка.

В параллельной игре «Лечче» на выезде победил «Эмполи» — 3:1.

У гостей голы забили Тете Моренте и Никола Крстович (дубль). У хозяев отметился Либерато Какаче.

«Лечче» набрал 20 очков и занимает 14-е место. «Эмполи» с 20 очками — на 13-й строчке.