Сегодня, 20 января, состоится перенесенный матч 10-го тура чемпионата Италии, в котором «Удинезе» на своем поле примет «Аталанту». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Изначально матч должен был состояться 6 декабря 2020 года, однако был перенесен из-за сильного дождя в Удине. Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на этот матч.

Следить за матчем «Удинезе» — «Аталанта» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Удинезе» — «Аталанта»