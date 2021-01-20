Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Удинезе» — «Аталанта»: где смотреть трансляцию и во сколько начало матча

15:30
«Аталанта» сыграет против «Удинезе». Фото Instagram
«Аталанта» сыграет против «Удинезе». Фото Instagram
Теги:

Сегодня, 20 января, состоится перенесенный матч 10-го тура чемпионата Италии, в котором «Удинезе» на своем поле примет «Аталанту». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Изначально матч должен был состояться 6 декабря 2020 года, однако был перенесен из-за сильного дождя в Удине. Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на этот матч.

Следить за матчем «Удинезе» — «Аталанта» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Удинезе» — «Аталанта»

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир