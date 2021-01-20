«Удинезе» — «Аталанта»: где смотреть трансляцию и во сколько начало матча
15:30
Сегодня, 20 января, состоится перенесенный матч 10-го тура чемпионата Италии, в котором «Удинезе» на своем поле примет «Аталанту». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.
Изначально матч должен был состояться 6 декабря 2020 года, однако был перенесен из-за сильного дождя в Удине. Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на этот матч.
Следить за матчем «Удинезе» — «Аталанта» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
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