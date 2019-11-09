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Участие Роналду в матче с «Миланом» под вопросом

18:40
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что нападающий Криштиану Роналду может пропустить матч 12-го тура чемпионата Италии против «Милана» из-за травмы колена.

— Он чувствует небольшую боль в колене, это ничего серьезного. Мы посмотрим, что можно сделать, — приводит слова тренера La Gazzetta dello Sport.

В девяти играх чемпионата Италии в этом сезоне Роналду забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

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