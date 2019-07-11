У жены Наингголана обнаружили рак. "Рома" поддержала бывшего футболиста римлян

Супруга полузащитника "Интера" Раджи Наингголана Клаудия рассказала своим подписчикам в Instagram, что начала проходить курс химиотерапии в связи с онкологическим заболеванием.

"С сегодняшнего дня я начну новую главу своей жизни. Теперь меня ждет химиотерапия. И кто бы мог сказать, что Клаудия, хотя бы раз в жизни, будет бояться начинать новый день", – подписала фото жена Наингголана.

Чуть позже официальный Twitter "Ромы" поддержал Клаудию.

"Некоторые вещи гораздо важнее, чем футбол. Желаем выздоровления Клаудии Наингголан. Вместе с Раджой они начнут эту битву", – написано в Twitter римлян.

Наингголан выступал за "Рому" с 2014 по 2018 год.