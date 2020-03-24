У вратаря «Аталанты» Спортьелло диагностировали коронавирус

Вратарь «Аталанты» Марко Спортьелло сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что вратарь, как и другие игроки первой команды, находится на карантине до 27 марта. Болезнь у него протекает без симптомов.

Это первый случай заражения среди футболистов первой команды. Ранее сообщалось о смерти сотрудников клуба от коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 407 485 человек. Умерших — 18 227, выздоровевших — 104 234. В России на данный момент подтверждено 495 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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