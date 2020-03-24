Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

У вратаря «Аталанты» Спортьелло диагностировали коронавирус

22:35
Марко Спортьелло. Фото IlRoma.net.
Марко Спортьелло. Фото IlRoma.net.
Теги:

Вратарь «Аталанты» Марко Спортьелло сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что вратарь, как и другие игроки первой команды, находится на карантине до 27 марта. Болезнь у него протекает без симптомов.

Это первый случай заражения среди футболистов первой команды. Ранее сообщалось о смерти сотрудников клуба от коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 407 485 человек. Умерших — 18 227, выздоровевших — 104 234. В России на данный момент подтверждено 495 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 898
Все опросы
Олимпиады, Евро и ЧМХ в 2020-м не будет. Какие соревнования вы теперь ждете?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир