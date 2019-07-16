10:56 | Футбол — Италия

У ультрас "Ювентуса" обнаружили неофашистскую символику и целый арсенал оружия, включая ракету "земля-воздух"

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Полиция Турина провела рейд, в результате которого обнаружила целый арсенал оружия и неофашистскую символику, сообщает Fooball Italia. Отмечаетс, что это принадлежало ультрас-группировке "Ювентуса" "Други", основанной скинхэдами. 

Полиция изъяла автоматические винтовки, ружья, пистолеты, бронебойные пули, баннеры со свастикой,  и другими атрибутами Третьего рейха, табличку "Площадь Адольфа Гитлера". Главным "трофеем" стала ракета класса "Земля-воздух", которая используется войсками Катара.

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