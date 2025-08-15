У «Торино» не хватает денег на подписание Асллани из «Интера»

«Торино» сталкивается со значительными финансовыми трудностями в попытках подписать контракт с полузащитником «Интера» Кристьяном Асллани, сообщает Tuttosport.

По данным источника, «Интер» оценивает 23-летнего албанца примерно в 18 миллионов евро. Это намного больше того, что может позволить себе «Торино». Футболист может перейти в миланский клуб на правах аренды.

Кроме того, зарплата Асллани в размере 2 миллионов евро чистыми за сезон в «Интере» была бы слишком высокой для «Торино». Поэтому они попросили его согласиться на ее сокращение.

«Интер» готов отпустить футболиста, при этом сам игрок хотел бы продолжить карьеру в серии А.

Асллани в сезоне-2024/25 в 39 матчах во всех турнирах забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 13 миллионов евро.