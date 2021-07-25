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У Спаллетти возник конфликт с соперниками из-за травмы игрока «Наполи»

18:44
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Немецкий полузащитник итальянского «Наполи» Диего Демме получил травму колена в товарищеском матче команды с коллективом из серии С «Про Верчелли».

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти был разощлен действиями игроков команды противника неаполитанцев. У него произошел конфликт с ними прямо на поле, но ситуацию удалось успокоить, сообщает La Repubblica.

Спаллетти еще после первого тайма матча подходил к игрокам «Про Верчелли» и укорял их в слишком жесткой игре.

Новый сезон в серии А «Наполи» начнет противостоянием с новичком высшего дивизиона «Венецией». Матч запланирован на 22 августа.

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Иван Шитик все материалы автора

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