У Сарри диагностирована пневмония

У главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри диагностирована пневмония, сообщает официальный сайт туринского клуба. 60-летний специалист из-за болезни не руководил последними тренировками команды, но координировал работу тренерского штаба.

Сегодня Сарри прошел дополнительное обследование, которое выявило, что речь идет уже не о гриппе, а о пневмонии. Ему назначено лечение.

Напомним, что «Ювентус» первый матч нового сезона чемпионата Италии проведет 24 августа с «Пармой» на выезде.