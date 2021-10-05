У руководства «Фиорентины» произошел конфликт с агентом Влаховича
22:23
Форвард «Фиорентины» Душан Влахович отказался продлевать контракт с итальянским клубом, сообщил президент флорентийской команды Рокко Коммиссо. По данным TGR RAI Toscana, у руководства флорентийского клуба случился конфликт с агентом серба.
«Фиалки» предлагали 21-летнему сербу контракт в размере 4 миллионов евро в год, который бы действовал до 2026 года.
Однако агент футболиста потребовал эксклюзивные права на ведение переговоров в случае трансфера игрока. Также он хотел получить 10 процентов от суммы продажи форварда.
Действующее соглашение Влаховича с «Фиорентиной» истекает в 2023 году. Ранее президент клуба Рокко Коммиссо отклонял все предложения о покупке форварда, включая 70 млн евро от «Атлетико» в августе.
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