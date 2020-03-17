У одноклубника бывшего защитника «Спартака» нашли коронавирус

Пресс-служба «Вероны» сообщает, что полузащитник Маттиа Дзакканьи сдал положительный тест на коронавирус. 24-летний футболист и вся команда продолжит находиться на карантине до 25 марта.

Медицинский штаб отмечает, что сейчас с Дзакканьей все в порядке. В последние дни у него наблюдались признаки простуды.

В текущем сезоне Дзакканьи провел 24 матча за «Верону», забил один гол и сделал 4 результативные передачи.

За «Верону» также выступает бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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