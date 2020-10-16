«У меня нет симптомов». Роналду рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в прямом эфире Instagram рассказал о своем состоянии после того, как сдал положительный тест на коронавирус.
— У меня нет симптомов, — сказал Роналду. — Чувствую себя хорошо, сплю хорошо. Я в порядке. Мир и любовь всем.
? CRISTIANO, tras su POSITIVO en #COVID19: «No tengo s?ntomas».— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 16, 2020
«Me encuentro bien, duermo bien». pic.twitter.com/fsahyEDpZj
Ранее 35-летний Роналду сдал положительный тест на коронавирус, находясь в расположении сборной Португалии. Об стало известно во вторник, 13 октября.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.