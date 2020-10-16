«У меня нет симптомов». Роналду рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в прямом эфире Instagram рассказал о своем состоянии после того, как сдал положительный тест на коронавирус.

— У меня нет симптомов, — сказал Роналду. — Чувствую себя хорошо, сплю хорошо. Я в порядке. Мир и любовь всем.

? CRISTIANO, tras su POSITIVO en #COVID19: «No tengo s?ntomas».



«Me encuentro bien, duermo bien». pic.twitter.com/fsahyEDpZj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 16, 2020

Ранее 35-летний Роналду сдал положительный тест на коронавирус, находясь в расположении сборной Португалии. Об стало известно во вторник, 13 октября.