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«У меня был психоз». Блез Матюиди — о положительном тесте на коронавирус

00:59
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Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди рассказал о своей реакции, когда заболел коронавирусом. Француз вылечился от болезни.

— Честно говоря, это трудно, — приводит слова Матюиди официальный сайт «Ювентуса». — Когда я узнал, у меня был психоз. Сейчас ты стараешься быть уверенным, что люди не слишком близки, когда выходишь куда-то. Это займет время, новая для всех нас ситуация.

Был в шоке, боялся за свою семью и друзей. Им было трудно, но смог их успокоить. Это не хорошее время, мы действительно хотим, чтобы это закончилось как можно скорее. Интересно, что теперь будет с футболом и жизнью.

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