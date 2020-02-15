«У меня большие проблемы... Ибрагимович идет!» Как Златан общается со своим агентом

Агент Мино Райола во время интервью пошутил, что боится своего клиента Златана Ибрагимовича. По словам Райолы, форвард «Милана» сильно ударил его в прошлый раз.

— Простите, ребята, у меня большие проблемы... Ибрагимович идет! В прошлый раз он меня ударил. Я до сих пор чувствую боль. Вот, началось, — в этот момент проходивший мимо Ибрагимович шлепнул Райолу. — Видите! Я знал, что так будет!