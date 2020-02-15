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«У меня большие проблемы... Ибрагимович идет!» Как Златан общается со своим агентом

09:14

Агент Мино Райола во время интервью пошутил, что боится своего клиента Златана Ибрагимовича. По словам Райолы, форвард «Милана» сильно ударил его в прошлый раз.

— Простите, ребята, у меня большие проблемы... Ибрагимович идет! В прошлый раз он меня ударил. Я до сих пор чувствую боль. Вот, началось, — в этот момент проходивший мимо Ибрагимович шлепнул Райолу. — Видите! Я знал, что так будет!

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