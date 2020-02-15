«У меня большие проблемы... Ибрагимович идет!» Как Златан общается со своим агентом
09:14
Агент Мино Райола во время интервью пошутил, что боится своего клиента Златана Ибрагимовича. По словам Райолы, форвард «Милана» сильно ударил его в прошлый раз.
— Простите, ребята, у меня большие проблемы... Ибрагимович идет! В прошлый раз он меня ударил. Я до сих пор чувствую боль. Вот, началось, — в этот момент проходивший мимо Ибрагимович шлепнул Райолу. — Видите! Я знал, что так будет!
? «Sorry guys, but I'm in trouble...»— SPORF (@Sporf) February 15, 2020
? «...Ibrahimovic is coming!»
? Mino Raiola knows you don't mess with @Ibra_Official. pic.twitter.com/y3SN1Qvswt
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