У матери Роналду вновь обнаружили рак

Долорес Авейру, являющаяся матерью нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду заявила, что у нее вновь обнаружили рак. Впервые подобный диагноз был поставлен женщине в 2007 году: тогда врачи удалили опухоль, а португалец пожертвовал 100 тысяч фунтов стерлингов госпиталю, в котором она проходила лечение.

- Я перенесла еще одну операцию на груди в Мадриде. Я опять прошла курс химиотерапии и теперь сражаюсь за свою жизнь, - приводит слова Авейру The Sun. - Никто не знал о второй операции.

Напомним, Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус" летом 2018 года. Он провел 30 матчей за "бьянконери", забил 19 голов и отдал 8 результативных передач.

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