У Лаутаро не будет отступных по новому контракту с «Интером»

Из нового контракта нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса исчезнет пункт об отступных, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В соглашении между клубом и 23-летним аргентинцем больше не будет прописана сумма выкупа в 111 миллионов евро. 28 января итальянские журналисты сообщили, что Мартинес продлит контракт с «Интером» до 2024 года с зарплатой 5 миллионов евро (плюс бонусы).

Лаутаро выступает за «Интера» с 2018 года. В нынешнем сезоне аргентинский форвард в 19 матчах серии А забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи.