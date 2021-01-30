У Лаутаро не будет отступных по новому контракту с «Интером»
12:32
Из нового контракта нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса исчезнет пункт об отступных, сообщает La Gazzetta dello Sport.
В соглашении между клубом и 23-летним аргентинцем больше не будет прописана сумма выкупа в 111 миллионов евро. 28 января итальянские журналисты сообщили, что Мартинес продлит контракт с «Интером» до 2024 года с зарплатой 5 миллионов евро (плюс бонусы).
Лаутаро выступает за «Интера» с 2018 года. В нынешнем сезоне аргентинский форвард в 19 матчах серии А забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи.
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