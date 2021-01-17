У «Интера» проблемы с долгами. Клуб до сих пор не начал оплачивать трансфер Хакими

«Интер» не отправил «Реалу» первый платеж по трансферу Хакими, хотя обещал сделать это еще в марте 2020 года, сообщает Mundo Deportivo Помимо того, в клубе есть проблемы с выплатами зарплат игроками и тренерскому штабу.

Первый перевод по трансферу Хакими должен был состояться 30 марта. Сумма предполагаемого платежа — 10 миллионов евро из 40, которые Хакими стоил миланцам. Также стало известно, что летом владельцы пообещали игрокам и тренерскому штабу погасить долги до 16 февраля.

«Интер» идет на втором месте в серии А, уступая лидирующему «Милану» 3 очка. Крайний защитник Хакими успел отметиться шестью мячами в чемпионате Италии.