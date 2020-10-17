«У «Интера» были шансы сравнять счет». Конте — о поражении от «Милана»
Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:2).
— Сейчас не время смотреть на ситуацию вне футбола, — приводит слова Конте Sky Sport Italia. — Я считаю, что мы играли очень хорошо, создавали множество моментов для голов. В некоторых случаях нам не везло, и это разочаровывает, потому что ребята, безусловно, приложили усилия и верили, что смогут победить. У нас еще были шансы сравнять счет, но «Милан» победил, поэтому мы их поздравляем.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.