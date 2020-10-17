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«У «Интера» были шансы сравнять счет». Конте — о поражении от «Милана»

22:02
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:2).

— Сейчас не время смотреть на ситуацию вне футбола, — приводит слова Конте Sky Sport Italia. — Я считаю, что мы играли очень хорошо, создавали множество моментов для голов. В некоторых случаях нам не везло, и это разочаровывает, потому что ребята, безусловно, приложили усилия и верили, что смогут победить. У нас еще были шансы сравнять счет, но «Милан» победил, поэтому мы их поздравляем.

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