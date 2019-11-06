У игроков «Наполи» могут изъять до 5% зарплаты за бунт против президента клуба

«Наполи» опубликовал заявление, согласно которому могут быть приняты юридические меры в отношении игроков неаполитанского клуба.

Ситуация обострилась после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1). Футболисты должны были вернуться на базу клуба после игры по приказу президента клуба Аурелио Де Лаурентиса. Он заявил, что команда проведет неделю вне дома из-за неудовлетворительных результатов. Вместо этого футболисты разъехались по своим домам.

«Клуб объявляет, что продолжит защищать свои права на экономическом, имиджевом и дисциплинарном уровнях в каждой компетентной юрисдикции. Также ясно, что ответственность лежит на тренере Карло Анчелотти», — отмечено в заявлении клуба.

Аурелио Де Лаурентис провел часовую встречу с Анчелотти после утренней тренировки. Игрокам и тренерам запрещено общаться с прессой. Также у игроков могут изъять до 5% зарплаты за свое поведение.