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У главного тренера «Болоньи» выявили коронавирус

13:56
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Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

Сербский тренер вернулся в клуб в прошлую пятницу, сдал тест на коронавирус, и он показал положительный результат. Теперь 51-летний Михайлович две недели, согласно техническому протоколу, проведет в самоизоляции.

В прошлом сезоне серии А «Болонья» под руководством Михайловича заняла 12-е место, набрав 47 очков в 38 матчах.

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