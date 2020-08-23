У главного тренера «Болоньи» выявили коронавирус

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

Сербский тренер вернулся в клуб в прошлую пятницу, сдал тест на коронавирус, и он показал положительный результат. Теперь 51-летний Михайлович две недели, согласно техническому протоколу, проведет в самоизоляции.

В прошлом сезоне серии А «Болонья» под руководством Михайловича заняла 12-е место, набрав 47 очков в 38 матчах.