У Джеко отняли капитанскую повязку в «Роме»

Спортивный директор «Ромы» Тиагу Пинту сообщил 3 февраля, что нападающий команды Эдин Джеко лишился капитанской повязки.

«Эдин — сильный футболист, профессионал с большим опытом. Мы провели несколько встреч с ним и главным тренером команды Паулу Фонсекой, чтобы укрепить доверие друг к другу. Все довольны и спокойны, теперь мы можем работать над достижением общих целей. Правила есть правила, поэтому Эдин больше не капитан команды», — цитирует Football Italia Пинту.

Ранее этим же днем сообщалось, что 34-летний Джеко уйдет из «Ромы» летом 2021 года. В текущем сезоне форвард провел 20 матчей за команду, забил восемь мячей и отдал две голевых передачи.