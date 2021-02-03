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У Джеко отняли капитанскую повязку в «Роме»

20:02
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Спортивный директор «Ромы» Тиагу Пинту сообщил 3 февраля, что нападающий команды Эдин Джеко лишился капитанской повязки.

«Эдин — сильный футболист, профессионал с большим опытом. Мы провели несколько встреч с ним и главным тренером команды Паулу Фонсекой, чтобы укрепить доверие друг к другу. Все довольны и спокойны, теперь мы можем работать над достижением общих целей. Правила есть правила, поэтому Эдин больше не капитан команды», — цитирует Football Italia Пинту.

Ранее этим же днем сообщалось, что 34-летний Джеко уйдет из «Ромы» летом 2021 года. В текущем сезоне форвард провел 20 матчей за команду, забил восемь мячей и отдал две голевых передачи.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/165845/tiago-pinto-%E2%80%98dzeko-no-longer-roma-captain

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