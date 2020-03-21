У Дибалы и его девушки выявили коронавирус. В «Ювентусе» заболел третий игрок

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил в своем Twitter, что он сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Девушка аргентинского футболиста Ориана Сабатини также заболела.

При этом 26-летний Дибала написал, что они вместе с Орианой чувствуют себя прекрасно, несмотря на заболевания.

«Привет всем, я просто хотел сообщить вам, что мы с Орианой получили результаты теста на COVID-19, и у нас положительные результаты. К счастью, у нас хорошее самочувствие. Спасибо за ваши сообщения», — написал в Twitter Дибала.

Ранее коронавирусом в «Ювентусе» заболели полузащитник Блез Матюиди и защитник Даниеле Ругани.

Hola a todos, quer?a comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos ??? pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 300 227 человек. Умерших — 12 948, выздоровевших — 94 625. В России на данный момент подтверждено 306 случаев заражения, один человек скончался. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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