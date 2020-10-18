У Дибала случился конфликт со спортивным директором «Ювентуса»
После матча 4-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Кротоне» (1:1) нападающий туринцев Пауло Дибала повздорил со спортивным директором клуба Фабио Паратичи. Между ними завязалась перепалка в подтрибунном помещении, сообщает Tuttosport.
Аргентинец недоволен отношением главного тренера Андреа Пирло: Дибала был включен в заявку на игру, но не сыграл ни минуты. При этом у форварда были проблемы со здоровьем в расположении сборной Аргентины: его беспокоил кишечник, из-за чего он пропустил два матча национальной команды.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.