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У Дибала случился конфликт со спортивным директором «Ювентуса»

16:42
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После матча 4-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Кротоне» (1:1) нападающий туринцев Пауло Дибала повздорил со спортивным директором клуба Фабио Паратичи. Между ними завязалась перепалка в подтрибунном помещении, сообщает Tuttosport.

Аргентинец недоволен отношением главного тренера Андреа Пирло: Дибала был включен в заявку на игру, но не сыграл ни минуты. При этом у форварда были проблемы со здоровьем в расположении сборной Аргентины: его беспокоил кишечник, из-за чего он пропустил два матча национальной команды.

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