У Демирала подозрение на разрыв крестообразных связок

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал получил травму в матче 19-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (2:1). На 16-й минуте игры турецкий футболист после верховной борьбе неудачно приземлился и сразу же попросил помощи у медиков.

По предварительным данным, у игрока разрыв крестообразной связки. Более точный диагноз станет известен после углубленного обследования, сообщает Sky Italia.

В этой игре серьезную травму получил и футболист «Ромы». У полузащитника римского клуба Николо Дзаньоло уже подтвержден разрыв «крестов».