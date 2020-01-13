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Новости   //    Футбол   //    Италия

У Демирала подозрение на разрыв крестообразных связок

08:38
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Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал получил травму в матче 19-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (2:1). На 16-й минуте игры турецкий футболист после верховной борьбе неудачно приземлился и сразу же попросил помощи у медиков.

По предварительным данным, у игрока разрыв крестообразной связки. Более точный диагноз станет известен после углубленного обследования, сообщает Sky Italia.

В этой игре серьезную травму получил и футболист «Ромы». У полузащитника римского клуба Николо Дзаньоло уже подтвержден разрыв «крестов».

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