У Демирала подозрение на разрыв крестообразных связок
08:38
Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал получил травму в матче 19-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (2:1). На 16-й минуте игры турецкий футболист после верховной борьбе неудачно приземлился и сразу же попросил помощи у медиков.
По предварительным данным, у игрока разрыв крестообразной связки. Более точный диагноз станет известен после углубленного обследования, сообщает Sky Italia.
В этой игре серьезную травму получил и футболист «Ромы». У полузащитника римского клуба Николо Дзаньоло уже подтвержден разрыв «крестов».
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...