У бывшего владельца «Милана» Берлускони диагностировали двустороннюю пневмонию

У бывшего президента «Милана» и нынешнего владельца «Монцы» Сильвио Берлускони диагностировали начальную стадию двусторонней пневмонии, сообщает Rainews24.

Как сообщает источник, в ночь на пятницу 83-летний Берлускони, у которого ранее обнаружили коронавирус, был госпитализирован в одну из больниц Милана для обследования. Сообщается, что бывший премьер-министр Италии находится в госпитале в качестве меры предосторожности, однако его состояние не вызывает беспокойства.

Берлускони был президентом «Милана» более 30 лет. Его нынешний клуб «Монца» по итогам сезона вышла в серию Б.