Тюрам – о критике в адрес Пирло: «Нельзя требовать результатов как от тренера с годами стажа»

Бывший защитник «Ювентуса» Лилиан Тюрам выступил в защиту главного тренера команды Андреа Пирло.

«Критика в адрес Пирло вызывает только смех. Я верю, что он станет отличным тренером, ему лишь нужно время.

Нельзя стать великим игроком, впервые выйдя на поле в качестве профессионального спортсмена. То же касается работы шеф-поваром или журналистом. На все требуется время. Нельзя было ожидать, что Пирло в первый же сезон станет большим тренером. Нельзя требовать от него таких же результатов, как от тренера с годами стажа.

Давайте не будем забывать, что Зидан пришел в «Реал», уже имея опыт работы тренером. Он был ассистентом Анчелотти и Моуринью, занимался молодежной командой.

Вот почему я смеюсь, когда люди критикуют Пирло. Извините, конечно, но есть такая вещь, как получение опыта. Он этим и занимается. Нельзя требовать, чтобы он все знал уже сейчас», - цитирует Тюрама Sky Sport Italia.

Пирло возглавил «Ювентус» 8 августа 2020 года. После 30 туров серии А «Ювентус» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на 12 очков.