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Тьяго Мотта считает, что «Ювентус» хорошо выглядел в проигранном товарищеском матче с «Нюрнбергом»

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Главный тренер «Ювентуса» Тиагу Мотта в ходе послематчевой пресс-конференции рассказал, какие уроки должна извлечь команда из проигранного матча с «Нюрнбергом» (0:3).

26 июля туринцы в рамках предсезонной подготовки провели товарищеский матч с клубом 2-й немецкой бундеслиги, в котором потерпели разгромное поражение, не сумев забить ни одного мяча. «Нюрнберг» возглавляет лучший бомбардир в истории сборной Германии Мирослав Клозе.

«Мы не смогли войти в игру и контролировать ее. Второй тайм прошел гораздо лучше, мы могли сравнять счет, это могло бы переломить ход матча, но это не оправдание. Я думаю, мы определенно должны и можем играть лучше. Но в целом, независимо от результата, все остальное мы сделали хорошо.

Думаю, что мы можем лучше контролировать игру. Под контролем я имею в виду игру с мячом на половине поля соперника. Больше владеть мячом, чтобы сыграться утомить соперника, прежде чем найти возможности для атаки. Во втором тайме мы отрезками играли хорошо. Мне понравилось начало второй половины игры — доминировать над соперником и не позволяет им перестроиться. В этом наша идея, чтобы так играть, мы должны больше владеть мячом», — цитирует Мотту итальянский Tuttosport.com.

Также тренер призвал игроков туринского клуба не снижать интенсивность работы на тренировках.

«Мы хорошо подготовились. Мы должны продолжать работать так же с той же интенсивностью, которую я видел в последние дни. Нужно продолжать работать, совершенствоваться от матча к матчу и так находить свою лучшую игру», — добавил Мотта.

Итальянский тренер бразильского происхождения возглавил «Ювентус» 12 июня 2024 года. По итогам сезона-2023/24 «бьянконери» заняли 3-е место в чемпионате Италии.

Источник: Tuttosport.com
Тиагу Мотта
ФК Нюрнберг
ФК Ювентус
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