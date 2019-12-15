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«Ты уже не мальчик, но воспоминания делают тебя вечно молодым». Анчелотти тепло поздравил «Милан» с юбилеем

17:53
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Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти в своем официальном Twitter поздравил «Милан» со 120-летием. Клуб был основан 13 декабря 1899 года.

— C днем рождения, «Милан»! — написал Анчелотти. —  Ты уже не мальчик, но воспоминания, триумфы, страсть и любовь, которые так много людей испытывает по отношению к тебе, сделают тебя вечно молодым.

Анчелотти тренировал «Милан» с 2001 по 2009 год, при специалисте итальянский клуб в числе прочего дважды выиграл Лигу чемпионов, по разу клубный чемпионат мира, чемпионат Италии и Кубок страны.

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