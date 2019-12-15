«Ты уже не мальчик, но воспоминания делают тебя вечно молодым». Анчелотти тепло поздравил «Милан» с юбилеем

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти в своем официальном Twitter поздравил «Милан» со 120-летием. Клуб был основан 13 декабря 1899 года.

— C днем рождения, «Милан»! — написал Анчелотти. — Ты уже не мальчик, но воспоминания, триумфы, страсть и любовь, которые так много людей испытывает по отношению к тебе, сделают тебя вечно молодым.

Анчелотти тренировал «Милан» с 2001 по 2009 год, при специалисте итальянский клуб в числе прочего дважды выиграл Лигу чемпионов, по разу клубный чемпионат мира, чемпионат Италии и Кубок страны.

Buon compleanno Milan!! Non sei pi? un ragazzino, ma i ricordi, i trionfi, la passione e l"amore che tante persone provano per te, ti faranno essere per sempre giovane. #SempreMilan pic.twitter.com/6JnRF8CC2g — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) December 15, 2019

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