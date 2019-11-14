«Ты прав, ты африканец». Ультраправая партия считает Балотелли избалованным ребенком

Ультраправая политическая партия «Новая сила» (Forza Nuova) вывесили на входе на территорию стадиона «Ювентуса» баннер в адрес нападающего «Брешии» Марио Балотелли?, информирует Corriere dello Sport. На нем было написано следующее: «Марио, ты прав, ты африканец».

Позже партия объяснила этот баннер так: «Он сказал, что по большей части чувствует себя африканцем, а не итальянцем. Он избалованный ребенок и привык, что у него все есть. Когда что-то идет для него так, то он оправдывает это расизмом».

Напомним, Балотелли во время матча чемпионата Италии с «Вероной» (1:2) подвергся расистским оскорблениям.