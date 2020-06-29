«Ты носишь эту форму как вторую кожу». Пьянич попрощался с «Ювентусом»

Полузащитник Миралем Пьянич поделился эмоциями от предстоящего ухода из «Ювентуса». Ранее стало известно, что после окончания этого сезона 30-летний босниец продолжит карьеру в «Барселоне».

— Я приехал сюда четыре года назад, чтобы выиграть все, — написал Пьянич в Instagram. — Даже если это не всегда получается, игрок «Ювентуса» обязан пытаться. Это были четыре напряженных года, которые я провел с потрясающими профессионалами, но прежде всего с настоящими друзьями. Мы делили горькие поражения, победы и рекорды. За эти годы я набрался опыта как человек и как отец. В этом городе вырос Эдин, ставший главным фанатом этой команды. Здесь мы с семьей создали лучшие воспоминания в нашей жизни.

Спасибо всем одноклубникам, руководству и сотрудникам, которые помогли мне стать лучше. Спасибо болельщикам, которые заставляли меня каждый день чувствовать себя особенным. Если и есть что-то, чему я научился, так это тому, что нельзя влюбиться слишком быстро. Все просто: ты носишь эту форму как вторую кожу и отдаешь всего себя. В этом невозможно ошибиться. У нас осталось не так много времени, но очень много побед, за которые стоит бороться до конца сезона.