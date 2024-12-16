Tuttuomercato: Алли начнет тренировки с «Комо» в конце декабря

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли будет тренироваться с итальянским «Комо». Об этом сообщает портал Tuttomercato.

По информации источника, Алли вскоре приступит к тренировкам с командой, которую возглавляет бывший футболист «Арсенала», «Барселоны» и сборной Испании Сеск Фабрегас. «Он мог бы тренироваться с нами после Рождества [имеется в виду католический праздник 25 декабря — Прим. «СЭ»], но только для того, чтобы помочь ему прийти в форму».

Ранее СМИ сообщали, что Алли может стать игроком российского медиафутбольного клуба «Титан». Президент медиалиги Николай Осипов подтвердил «СЭ», что клуб вел переговоры с полузащитником.

28-летний англичанин находится в статусе свободного агента с 1 июля после завершения контракта с «Эвертоном». Сезон-2023/24 игрок провел в аренде в «Бешикташе».