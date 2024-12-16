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Tuttuomercato: Алли начнет тренировки с «Комо» в конце декабря

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли будет тренироваться с итальянским «Комо». Об этом сообщает портал Tuttomercato.

По информации источника, Алли вскоре приступит к тренировкам с командой, которую возглавляет бывший футболист «Арсенала», «Барселоны» и сборной Испании Сеск Фабрегас. «Он мог бы тренироваться с нами после Рождества [имеется в виду католический праздник 25 декабря — Прим. «СЭ»], но только для того, чтобы помочь ему прийти в форму».

Ранее СМИ сообщали, что Алли может стать игроком российского медиафутбольного клуба «Титан». Президент медиалиги Николай Осипов подтвердил «СЭ», что клуб вел переговоры с полузащитником.

28-летний англичанин находится в статусе свободного агента с 1 июля после завершения контракта с «Эвертоном». Сезон-2023/24 игрок провел в аренде в «Бешикташе».

Источник: Tuttomercato
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 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 16 12 1 3 39-17 37
2
 Наполи 16 11 2 3 24-11 35
3
 Фиорентина 15 9 4 2 28-11 31
4
 Интер 14 9 4 1 34-15 31
5
 Лацио 15 10 1 4 30-17 31
6
 Ювентус 16 6 10 0 26-12 28
7
 Болонья 15 6 7 2 21-18 25
8
 Милан 15 6 5 4 24-16 23
9
 Удинезе 16 6 2 8 19-25 20
10
 Торино 16 5 4 7 17-20 19
11
 Эмполи 16 4 7 5 14-16 19
12
 Рома 16 4 4 8 18-23 16
13
 Дженоа 16 3 7 6 13-24 16
14
 Лечче 16 4 4 8 10-27 16
15
 Комо 16 3 6 7 18-28 15
16
 Верона 16 5 0 11 21-39 15
17
 Парма 16 3 6 7 23-28 15
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 Кальяри 16 3 5 8 15-26 14
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14.12 17:00
Кальяри – Аталанта
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Удинезе – Наполи
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