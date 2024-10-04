Tuttosport: «Ювентус» рассматривает Рамоса в качестве замены травмированному Бремеру

Испанский защитник Серхио Рамос может стать игроком итальянского «Ювентуса», сообщает Tuttosport.

Как отмечает источник, туринский клуб рассматривает 38-летнего футболиста в качестве замены Глейсону Бремеру, выбывшему до конца сезона из-за повреждения передней крестообразной связки левого колена.

После ухода из «Севильи» в июне этого года Рамос является свободным агентом. Он также выступал за такие команды, как «ПСЖ» и «Реал».

Рамос является пятикратным чемпионом Испании, двукратным победителем чемпионата Франции. В составе сборной Испании он становился чемпионом мира и дважды — чемпионом Европы.