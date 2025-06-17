Tuttosport: «Ювентус» продлил контракт с adidas до 2038 года

«Ювентус» подписал новый долгосрочный контракт с техническим партнером adidas, сообщает издание Tuttosport. За весь срок действия соглашения итальянский клуб получит 408 миллионов евро.

Согласно источнику, до 2028 года «Ювентус» будет получать 46,1 миллиона за каждый сезон. С 2028 года сумма уменьшится до 40,8 миллиона за сезон.

Сотрудничество между футбольным клубом «Ювентус» и adidas началось в 2015 году. До этого форму для клуба изготавливала компания Nike.