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17 июня 2025, 21:24

Tuttosport: «Ювентус» продлил контракт с adidas до 2038 года

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Ювентус» подписал новый долгосрочный контракт с техническим партнером adidas, сообщает издание Tuttosport. За весь срок действия соглашения итальянский клуб получит 408 миллионов евро.

Согласно источнику, до 2028 года «Ювентус» будет получать 46,1 миллиона за каждый сезон. С 2028 года сумма уменьшится до 40,8 миллиона за сезон.

Сотрудничество между футбольным клубом «Ювентус» и adidas началось в 2015 году. До этого форму для клуба изготавливала компания Nike.

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Футбол
ФК Ювентус
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