Тухель доволен игрой «Челси» в матче с «Бернли»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился впечатлениями после победы над «Бернли» (2:0) в 21-м туре чемпионата Италии

«Это была цельная с точки зрения атаки и обороны игра, — цитирует Тухеля официальный сайт клуба.— Соперник активно использует длинные передачи и верховые единоборства, что предъявляло особые требования к уровню физической готовности и мощи нашей команды. Всегда необходимо быть готовыми к повторным забросам мяча за спины нашим защитникам».

Мы сыграли как сплоченный коллектив, а наши центральные защитники и игроки центра поля провели невероятный матч. Мы постоянно были активны в защите, не сбиваясь на пассивную игру. Наши фланговые игроки проделали большой объем работы, помогая атаке и не позволяя «Бернли» играть точно. Мы допустили всего лишь один удар по воротам, и это потрясающе.

В то же время, мы уверенно чувствовали себя с мячом, спокойно контролируя ритм игры. Мы создали множество шансов, действовали высоко и великолепно навязывали сопернику контрпрессинг. Я увидел множество положительных аспектов сегодня на поле и рад, что мы одержали заслуженную победу".

Для немецкого специалиста это была первая победа в новом клубе.