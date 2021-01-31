Тухель доволен игрой «Челси» в матче с «Бернли»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился впечатлениями после победы над «Бернли» (2:0) в 21-м туре чемпионата Италии
«Это была цельная с точки зрения атаки и обороны игра, — цитирует Тухеля официальный сайт клуба.— Соперник активно использует длинные передачи и верховые единоборства, что предъявляло особые требования к уровню физической готовности и мощи нашей команды. Всегда необходимо быть готовыми к повторным забросам мяча за спины нашим защитникам».
Мы сыграли как сплоченный коллектив, а наши центральные защитники и игроки центра поля провели невероятный матч. Мы постоянно были активны в защите, не сбиваясь на пассивную игру. Наши фланговые игроки проделали большой объем работы, помогая атаке и не позволяя «Бернли» играть точно. Мы допустили всего лишь один удар по воротам, и это потрясающе.
В то же время, мы уверенно чувствовали себя с мячом, спокойно контролируя ритм игры. Мы создали множество шансов, действовали высоко и великолепно навязывали сопернику контрпрессинг. Я увидел множество положительных аспектов сегодня на поле и рад, что мы одержали заслуженную победу".
Для немецкого специалиста это была первая победа в новом клубе.
Дополнительная информация:
https://www.chelseafc.com/ru/news/2021/01/31/thomas-tuchel-reacts-to-victory-over-burnley
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