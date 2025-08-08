Тудор пригласил всех игроков «Ювентуса» на совместный ужин
Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор пригласил всю команду на ужин ради сплочения коллектива, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, футболисты и тренеры отправились в ресторан азиатской кухни в Нюрнберге. Их также сопровождали генеральный директор Маурицио Сканавино, директор Франсуа Модесто и начальник команды Маттео Фабрис.
В том числе ужин посетили те игроки, которые в летнее трансферное окно могут перейти в другие клубы. Это Дуглас Луис, Артур Мело, Душан Влахович, Николас Гонсалес и Тиагу Джало.
Сейчас «Ювентус» работает на предсезонном сборе в Германии, где 10 августа ему предстоит сыграть с дортмундской «Боруссией» в товарищеском матче.
Новости