Тудор останется главным тренером «Ювентуса»

Генеральный директор «Ювентуса» Дамьен Комолли заявил, что Игор Тудор продолжит работу на посту главного тренера команды в следующем сезоне.

«Я могу подтвердить, что Тудор будет тренером в следующем сезоне, после клубного чемпионата мира», — цитирует Комолли Football Italia.

Тудор возглавил «Ювентус» в марте, сменив на посту главного тренера Тьяго Мотту. Ранее хорватский специалист уже работал в клубе из Турина в качестве ассистента — с 2020 по 2021 год.

В минувшем сезоне «Ювентус» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 70 очками.