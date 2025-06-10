Футбол
10 июня, 15:39

Тудор останется главным тренером «Ювентуса»

Алина Савинова
Игор Тудор.
Фото AFP

Генеральный директор «Ювентуса» Дамьен Комолли заявил, что Игор Тудор продолжит работу на посту главного тренера команды в следующем сезоне.

«Я могу подтвердить, что Тудор будет тренером в следующем сезоне, после клубного чемпионата мира», — цитирует Комолли Football Italia.

Тудор возглавил «Ювентус» в марте, сменив на посту главного тренера Тьяго Мотту. Ранее хорватский специалист уже работал в клубе из Турина в качестве ассистента — с 2020 по 2021 год.

В минувшем сезоне «Ювентус» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 70 очками.

Игор Тудор
Футбол
ФК Ювентус
Серия А
