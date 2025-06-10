Тудор останется главным тренером «Ювентуса»
Генеральный директор «Ювентуса» Дамьен Комолли заявил, что Игор Тудор продолжит работу на посту главного тренера команды в следующем сезоне.
«Я могу подтвердить, что Тудор будет тренером в следующем сезоне, после клубного чемпионата мира», — цитирует Комолли Football Italia.
Тудор возглавил «Ювентус» в марте, сменив на посту главного тренера Тьяго Мотту. Ранее хорватский специалист уже работал в клубе из Турина в качестве ассистента — с 2020 по 2021 год.
В минувшем сезоне «Ювентус» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 70 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|15
|11
|0
|4
|34-14
|33
|
2
|Милан
|15
|9
|5
|1
|24-13
|32
|
3
|Наполи
|15
|10
|1
|4
|22-13
|31
|
4
|Рома
|16
|10
|0
|6
|17-10
|30
|
5
|Ювентус
|16
|8
|5
|3
|21-15
|29
|
6
|Болонья
|15
|7
|4
|4
|23-13
|25
|
7
|Комо
|15
|6
|6
|3
|19-12
|24
|
8
|Лацио
|16
|6
|5
|5
|17-11
|23
|
9
|Аталанта
|16
|5
|7
|4
|20-18
|22
|
10
|Кремонезе
|16
|5
|6
|5
|18-18
|21
|
11
|Сассуоло
|16
|6
|3
|7
|21-20
|21
|
12
|Удинезе
|16
|6
|3
|7
|17-27
|21
|
13
|Торино
|16
|5
|5
|6
|16-26
|20
|
14
|Лечче
|15
|4
|4
|7
|11-19
|16
|
15
|Кальяри
|16
|3
|6
|7
|17-23
|15
|
16
|Дженоа
|16
|3
|5
|8
|16-24
|14
|
17
|Парма
|15
|3
|5
|7
|10-18
|14
|
18
|Верона
|15
|2
|6
|7
|13-22
|12
|
19
|Пиза
|16
|1
|8
|7
|12-22
|11
|
20
|Фиорентина
|16
|1
|6
|9
|17-27
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.12
|20:00
|Лацио – Кремонезе
|0 : 0
|20.12
|22:45
|Ювентус – Рома
|2 : 1
|21.12
|14:30
|Кальяри – Пиза
|2 : 2
|21.12
|17:00
|Сассуоло – Торино
|0 : 1
|21.12
|20:00
|Фиорентина – Удинезе
|5 : 1
|21.12
|22:45
|Дженоа – Аталанта
|0 : 1
|14.01
|20:30
|Наполи – Парма
|- : -
|14.01
|22:45
|Интер – Лечче
|- : -
|15.01
|20:30
|Верона – Болонья
|- : -
|15.01
|22:45
|Комо – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|8
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|7
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|6
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|5
|
|
Николас Пас
Комо
|5
|
|
Эмиль Хольм
Болонья
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|13
|1
|4
|
|
Маттиа Дзакканьи
Лацио
|14
|1
|3
|
|
Мариано Троило
Парма
|5
|1
|2
Новости