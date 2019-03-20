Тудор назначен на пост главного тренера "Удинезе"

"Удинезе" объявил о назначении Игора Тудора на пост главного тренера. Ранее черно-белые объявили об отставке Давиде Николы, который возглавлял команду с ноября 2018 года.
Mister Tudor già al lavoro– Udinese Calcio (@Udinese_1896) 20 марта 2019 г.
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В прошлом сезоне Тудор уже возглавлял "Удинезе". Под руководством 40-летнего хорватского специалиста команда провела четыре матча, одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.
"Удинезе" занимает 17-е место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков после 27 туров.
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