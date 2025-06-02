Тудор может остаться тренером «Ювентуса» в следующем сезоне
«Ювентус» может оставить Игора Тудора на посту главного тренера команды, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, хорват останется в клубе, если руководство не сможет найти более сильного кандидата на его место. Ранее сообщалось, что туринцы ведут переговоры о возвращении Антонио Конте, который объявил, что останется в «Наполи».
Тудор возглавил «Ювентус» в марте этого года. По ходу сезона 47-летний специалист заменил Тиагу Мотту. Под его руководством команда провела девять матчей, одержала пять побед, трижды сыграла вничью и уступила в одной встрече.
«Ювентус» с 70 очками финишировал четвертым в серии А и квалифицировался в Лигу чемпионов на слеующий сезон.
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11
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12
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13
|Парма
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14
|Кальяри
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15
|Фиорентина
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16
|Дженоа
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|0-0
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17
|Лечче
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18
|Венеция
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19
|Фрозиноне
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20
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|Рома – Фиорентина
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|Болонья – Лацио
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|Фрозиноне – Ювентус
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|Дженоа – Наполи
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|Интер – Монца
|- : -
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|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
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|Торино – Милан
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|Удинезе – Комо
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