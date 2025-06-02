Тудор может остаться тренером «Ювентуса» в следующем сезоне

«Ювентус» может оставить Игора Тудора на посту главного тренера команды, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, хорват останется в клубе, если руководство не сможет найти более сильного кандидата на его место. Ранее сообщалось, что туринцы ведут переговоры о возвращении Антонио Конте, который объявил, что останется в «Наполи».

Тудор возглавил «Ювентус» в марте этого года. По ходу сезона 47-летний специалист заменил Тиагу Мотту. Под его руководством команда провела девять матчей, одержала пять побед, трижды сыграла вничью и уступила в одной встрече.

«Ювентус» с 70 очками финишировал четвертым в серии А и квалифицировался в Лигу чемпионов на слеующий сезон.