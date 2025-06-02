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2 июня 2025, 00:43

Тудор может остаться тренером «Ювентуса» в следующем сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Ювентус» может оставить Игора Тудора на посту главного тренера команды, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, хорват останется в клубе, если руководство не сможет найти более сильного кандидата на его место. Ранее сообщалось, что туринцы ведут переговоры о возвращении Антонио Конте, который объявил, что останется в «Наполи».

Тудор возглавил «Ювентус» в марте этого года. По ходу сезона 47-летний специалист заменил Тиагу Мотту. Под его руководством команда провела девять матчей, одержала пять побед, трижды сыграла вничью и уступила в одной встрече.

«Ювентус» с 70 очками финишировал четвертым в серии А и квалифицировался в Лигу чемпионов на слеующий сезон.

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Игор Тудор
Футбол
ФК Ювентус
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 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
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 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
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