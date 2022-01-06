Три игрока «Милана» заразились коронавирусом

Три футболиста «Милана» сдали положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Все эти футболисты чувствуют себя хорошо и находятся на карантине. Завтра вся команда пройдет повторное тестирование согласно требованиям протокола.

Пресс-служба клуба не назвала игроков. По данным Sky Sport Italia, положительный тест сдали Фикайо Томори, Алессио Романьоли и Давиде Калабрия.

6 января «Милану» предстоит матч 20-го тура чемпионата Италии против «Ромы». Начало в 20.30 по московскому времени.