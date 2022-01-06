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Три игрока «Милана» заразились коронавирусом

02:53
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Три футболиста «Милана» сдали положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Все эти футболисты чувствуют себя хорошо и находятся на карантине. Завтра вся команда пройдет повторное тестирование согласно требованиям протокола.

Пресс-служба клуба не назвала игроков. По данным Sky Sport Italia, положительный тест сдали Фикайо Томори, Алессио Романьоли и Давиде Калабрия.

6 января «Милану» предстоит матч 20-го тура чемпионата Италии против «Ромы». Начало в 20.30 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное