Три игрока «Милана» вернулись в строй после коронавируса

Футболисты «Милана» Анте Ребич и Раде Круньич сдали отрицательные тесты на коронавирус, а тест Тео Эрнандеса был «ложноположительным», сообщает пресс-служба клуба. Клуб передал документы в органы здравоохранения. Футболисты преступили к тренировкам.

Напомним, что полузащитник Ради Крунич и нападающий Анте Ребич сдали положительные тесты 6 января. Защитник Тео Эрнандес сдал свой ложноположительный тест 17 января. В тот же день положительный тест сдал полузащитник Хакан Чалханоглу, турок продолжает лечение.