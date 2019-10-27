Три игрока «Дженоа», вышедшие на замену, забили по голу. Это новый рекорд серии А

В матче девятого тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Брешиа» (3:1) хозяева установили уникальное достижение.

В этой игре у генуэзского клуба все три мяча забили игроки, вышедшие на замену. Голами отметились Кевин Агудело, Кристиан Куаме и Горан Пандев.

3 — For the first time in Serie A history, a team have scored with all their three subs on players. Magic.#GenoaBrescia #SerieA pic.twitter.com/RLTevlzpEz — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 26, 2019

Как сообщает Opta, впервые в истории серии А три гола за один матч забили игроки, которые вышли на поле со скамейки запасных. «Дженоа» на данный момент занимает 17-е место, имея в активе восемь очков.

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