Появилось фото третьей формы «Ювентуса» в сезоне-2022/23. Она напоминает калейдоскоп

Третий комплект формы «Ювентуса» в сезоне-2022/23 напоминает калейдоскоп

Появилось фото третьего комплекта игровой формы «Ювентуса» в сезоне-2022/23. Она выполнена в розовом цвете с синими вставками.

В основе футболки преобладает графический рисунок, который напоминает калейдоскоп.

Третий комплект формы «Ювентуса» в сезоне-2022/23.

Ранее известный тиктокер Хаби представил второй комплект формы «Ювентуса».