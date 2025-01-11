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Сегодня, 21:27

Тренеры Ваноли и Мотта получили красные карточки в матче «Торино» — «Ювентус»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Торино» Паоло Ваноли и возглавляющий «Ювентус» Тиаго Мотта были удалены в туринском дерби в 20-м туре серии А.

Специалисты получили красные карточки на 56-й минуте за эмоциональные реакции на действия главного арбитра Микаэля Фаббри.

«Ювентус» с 32 очками занимает 5-е место в таблице чемпионата Италии, «Торино» с 21 очком — на 11-й строчке.

Италия. Серия А. 20-й тур
11 янв, 20:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Ювентус

ФК Торино
ФК Ювентус
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 14 2 3 30-12 44
2
 Аталанта 19 13 3 3 43-20 42
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 20 11 3 6 34-28 36
5
 Ювентус 18 7 11 0 30-15 32
6
 Фиорентина 18 9 5 4 31-18 32
7
 Болонья 17 7 7 3 25-21 28
8
 Милан 17 7 6 4 26-17 27
9
 Удинезе 20 7 5 8 23-28 26
10
 Рома 19 6 5 8 26-24 23
11
 Торино 19 5 6 8 19-24 21
12
 Лечче 20 5 5 10 14-32 20
13
 Дженоа 19 4 8 7 16-27 20
14
 Эмполи 20 4 8 8 19-25 20
15
 Комо 19 4 7 8 21-31 19
16
 Верона 19 6 1 12 24-42 19
17
 Парма 19 4 7 8 25-34 19
18
 Кальяри 19 4 5 10 18-32 17
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10.01 22:45
Лацио – Комо
 1 : 1
11.01 17:00
Эмполи – Лечче
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Удинезе – Аталанта
 0 : 0
11.01 20:00
Торино – Ювентус
 - : -
11.01 22:45
Милан – Кальяри
 - : -
12.01 14:30
Дженоа – Парма
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 - : -
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Интер

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