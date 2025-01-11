Тренеры Ваноли и Мотта получили красные карточки в матче «Торино» — «Ювентус»

Главный тренер «Торино» Паоло Ваноли и возглавляющий «Ювентус» Тиаго Мотта были удалены в туринском дерби в 20-м туре серии А.

Специалисты получили красные карточки на 56-й минуте за эмоциональные реакции на действия главного арбитра Микаэля Фаббри.

«Ювентус» с 32 очками занимает 5-е место в таблице чемпионата Италии, «Торино» с 21 очком — на 11-й строчке.