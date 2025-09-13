Тренер «Ювентуса» Тудор: «Не знаю, заслужили ли мы победу над «Интером», но это футбол. Сумасшедший матч»
Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор подвел итоги матча против «Интера» (4:3) в 3-м туре итальянской серии А.
«Это был сумасшедший матч. Много голов, взлеты и падения, но в итоге мы очень рады победе над отличной командой высокого уровня. Мы довольны, это третья игра, впереди еще 35.
В таком матче нет фаворитов, а прежняя форма не имеет значения. У «Интера» огромный потенциал, это команда мирового уровня. Мы сыграли не так хорошо, как могли, особенно в прессинге, но желание всех, кто вышел на поле, помогло нам одержать эту победу. Не знаю, была ли она заслуженной или ничья была бы справедливее, но это футбол», — приводит слова Тудора Football Italia.
«Ювентус» выиграл третий матч подряд и с 9 очками лидирует в таблице серии А. «Интер» проиграл в двух матчах из трех — 3 очка и девятое место.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -