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13 сентября 2025, 22:42

Тренер «Ювентуса» Тудор: «Не знаю, заслужили ли мы победу над «Интером», но это футбол. Сумасшедший матч»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор подвел итоги матча против «Интера» (4:3) в 3-м туре итальянской серии А.

«Это был сумасшедший матч. Много голов, взлеты и падения, но в итоге мы очень рады победе над отличной командой высокого уровня. Мы довольны, это третья игра, впереди еще 35.

В таком матче нет фаворитов, а прежняя форма не имеет значения. У «Интера» огромный потенциал, это команда мирового уровня. Мы сыграли не так хорошо, как могли, особенно в прессинге, но желание всех, кто вышел на поле, помогло нам одержать эту победу. Не знаю, была ли она заслуженной или ничья была бы справедливее, но это футбол», — приводит слова Тудора Football Italia.

«Ювентус» выиграл третий матч подряд и с 9 очками лидирует в таблице серии А. «Интер» проиграл в двух матчах из трех — 3 очка и девятое место.

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Игор Тудор
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
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