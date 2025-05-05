Футбол
5 мая, 06:25

Тудор о ничьей с «Болоньей»: «Солидный результат на стадионе, где всем тяжело играть»

Руслан Минаев

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал ничью с «Болоньей» (1:1) в матче 35-го тура серии А.

«Понимали, что у «Болоньи» особый стиль, над которым работали несколько лет. Их футбол подпитывается энтузиазмом, особенно на домашнем стадионе, и это заставило меня выбрать именно такой план на игру.

Солидный результат на стадионе, где всем было тяжело играть. С учетом всех проблем — травм, дисквалификаций — мы провели хороший матч», — цитирует Тудора Football Italia.

«Ювентус» (63 очка) поднялся на четвертое место в серии А. «Болонья» (62) остается седьмой в турнирной таблице.

